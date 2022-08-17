В Ростове нашли деньги на ремонт квартиры единственной не расселенной семьи из аварийного дома Парамоновых

Дом Парамоновых признан аварийным, ему грозит снос. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону на июньском заседании гордумы из бюджета города были выделены 888 тысяч рублей на ремонтные работы и материалы для новой квартиры, в которую должна переселиться единственная еще не расселенная из аварийного дома на Социалистической, 128 семья. Об этом во время личного приема рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Стоит сказать, что жильцы дома по улице Социалистической, 128, он же - доходный дом Парамоновых - обратились к градоначальнику с заявлением, что они готовы переехать в предоставленное им муниципальное жилье на Западном лишь после проведения там ремонта.

- Мы пошли навстречу семье ростовчанки, и уже на День города эта семья справит новоселье в новой квартире на Западном, - отметил глава администрации Ростова.

Напомним, доходный дом Парамоновых был построен в 1910-е годы. Он был признан «грозящим обрушением», поэтому его расселение сейчас осуществляется во внеочередном порядке. Положительное заключение о сносе дома, по адресу Социалистическая, 128, было выдано 19 мая текущего года «Государственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий».

В начале прошлого века строение являлось доходным домом Ивана Парамонова, одного из племянников известного русского купца Елпидифора Трофимовича Парамонова. Уже более четверти лет назад строение лишилось декора на двух своих верхних этажах. В 2017 году во внутренней части двора произошло частичное обрушение, в результате чего образовалась трещина. Тогда здание признали аварийным и подлежащим сносу, а примерно через год там случился крупный пожар. После этого администрация города изъяла земельный участок для муниципальных нужд.

Как отмечает руководитель Ростовского областного отделения ВООПиК Александр Кожин, в случае сноса власти города должны построить на этом месте аналогичное по площади строение и вписать его в окружающий архитектурный ансамбль. Что послужит некоей компенсацией городской архитектурной утраты.

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Здание находится в аварийном состоянии (подробнее)