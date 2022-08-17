В Ростовской области легковушка врезалась в два автомобиля и перевернулась

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске в ДТП перевернулась легковушка. Авария случилась утром 17 августа. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, 31-летний ехал «Лады Гранта» двигался по Харьковскому шоссе. Во время движения мужчина не справился с управлением и врезался в «Хендай». От сильного удара «Лада» отлетела в сторону, опрокинулась на крышу, а после столкнулась с «ВАЗ-21440».

К счастью, водитель не пострадал и отделался испугом. Автомобили получили механические повреждения.

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