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Происшествия17 августа 2022 9:20

В Ростовской области проверят информацию о ребенке, который не получил лекарство

Препарат на длительный срок задержали в одной из аптек
Ангелина СКИБА
Сейчас в произошедшем разбираются следователи

Сейчас в произошедшем разбираются следователи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области проверят информацию о ребенке-инвалиде, у которого были проблемы с получением необходимых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

- После публикаций в СМИ организовали доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Предварительно, лекарственный препарат в одной из аптек Морозовского района выдали спустя длительное время. Это оказалось довольно серьезным нарушением, потому что мальчик нуждается в непрерывном лечении и постоянном наблюдении.

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