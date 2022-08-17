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Общество17 августа 2022 10:36

В Ростове до ноября 2023 года будет проведен капремонт филиала горбольницы №1 в Первомайском районе

На проведение работ выделено более 60 млн рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА

До ноября 2023 года планируется отремонтировать филиал Городской поликлиники № 1 в Первомайском районе Ростова, заявил глава администрации донской столицы Алесей Логвиненко во время личного приема граждан.

Напомним, с 2016 года здание закрыто и не эксплуатируется. Но 26 мая текущего года был заключен контракт на капитальный ремонт строения.

- Подрядчик должен его завершить до ноября 2023 года, - прокомментировал ростовский градоначальник.

Стоимость капитального ремонта здания составит более 60 миллионов рублей.

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