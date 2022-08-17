Ростовский зоопарк пополнился сухопутными черепахами, изъятыми у контрабандистов

Из-за изъятия животных из естественной среды обитания большинство особей погибли из-за вспышки инфекций. Фото: Росприроднадзор по Ростовской области.

Две редкие среднеазиатские сухопутные черепахи, изъятые у контрабандистов, стали обитателями Ростовского-на-Дону зоопарка, сообщает пресс-служба межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области и Республике Калмыкии.

Приехавшие из Южного парка птиц животные стали одними из немногих уцелевших жертв контрабандистов, задержанных в Оренбургской области в 2019 году. Сейчас черепахи прошли карантин и готовятся поселиться вместе со своими сородичам в просторном террариуме.

Как уточняет пресс-служба ведомства, злоумышленники ввезли более 4 тысяч редких черепах из Казахстана в тесном контейнере. Животные транспортировались слоями друг на друге без воды и пищи. На время следствия черепахи были переданы в Оренбургский государственный аграрный университет, а затем — на содержание членам Союза зоопарков и аквариумов России в аквариальном комплексе и парке птиц.

Среднеазиатские черепахи чувствительны к перепадам температуры и сквознякам, поэтому подвержены простудным заболеваниям в неволе. Изъятие животных из естественной среды обитания привело к гибели большинства особей из-за вспышки инфекций.

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