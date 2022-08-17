В Ростове возобновил работу еще один магазин H&M

Первый магазин под иностранным брендом начал распродажу на прошлой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону возобновил работу второй магазин сети одежды H&M. На этот раз торговлю открыли в ТРЦ «Горизонт». За вещами из нераспроданных коллекций можно прийти с 10 до 22 часов.

Начало работы - вчера, 16 августа - сняли на видео. Судя по съемке, магазин заинтересовал и мужчин, и женщин, некоторые посетили павильон со своими детьми. При этом экстремального ажиотажа камера не зафиксировала - люди спокойно зашли и с интересом начали осматривать товар.

Первый магазин под иностранным брендом начал распродажу на прошлой неделе, 12 августа, в «Мегамаге». Компания намерена реализовать свой ассортимент и уйти с российского рынка. H&M - это международный производитель модной одежды, существующий на рынке с 1947 года.

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