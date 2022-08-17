В Ростове на большом экране покажут фильм 13-летннего режиссера

Андрей Арчаков стал самым молодым режиссером в России. Фото: из архива героя публикации
В Ростове, с 25 августа, в прокат на большой экран выходит картина «Екатерина II: Закат Великой». Режиссером, сценаристом и костюмером в одном лице стал 13-летний подросток Андрей Арчаков.
Фильм снимали в Москве, в старинном особняке. Аренда помещения обошлась подростку примерно в 700 тысяч рублей.
К слову, деньги на фильм школьнику подарил крупный бизнесмен, которого впечатлила идея Андрея.
Историческую картину покажут в кинотеатре «Горизонт». Кроме того, в других городах страны зрители также смогут увидеть историю Екатерины в кинотеатрах.
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