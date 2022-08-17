Выплаты пострадавшим жителям Усть-Донецкого района должны выделить к вечеру 17 августа

Губернатор потребовал не допускать задержек в выплатах. Фото: сайт правительства РО

Первоочередные выплаты пострадавшим от природного пожара в Ростовской области ожидаются уже к вечеру 17 августа. На территории, которые затронул огонь, поступает гуманитарная помощь. Об этом губернатору сообщил глава администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.

Сейчас оценка ущерба еще продолжается. Губернатор Василий Голубев потребовал не допускать задержек в выплатах тем, кто потерял имущество и жилье.

Добавим, огонь повредил 32 постройки, в том числе 15 жилых домов. К этому моменту пожар полностью потушили на площади в 331 га. Причины случившегося сейчас устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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