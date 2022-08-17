Клиенты ВТБ стали чаще брать автокредиты на покупку машин с пробегом. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В последнее время ВТБ фиксирует рост доли машин с пробегом в продажах автокредитов. Если в начале года она не превышала 30%, то в июле на подержанные автомобили пришлось около 60% выдач. Объем средств, предоставленных банком на покупку машин с пробегом, только в июле составил порядка 3 млрд рублей.

В целом по итогам семи месяцев года более 12,2 тысяч автолюбителей получили в ВТБ кредиты на покупку транспортных средств с пробегом. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются такие марки, как Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen. Средний чек на покупку машин с пробегом в июле составил около 1,2 млн рублей в рамках залоговой программы и примерно 815 тыс. – в рамках беззалоговой.

- Приобретение машины с пробегом позволяет сэкономить, в том числе на стоимости дополнительного оборудования. Как правило, при сделках с б/у машинами техническое оснащение оказывает несущественное влияние на конечную цену. Мы ожидаем, что на фоне развития льготной программы, налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска транспортных средств новые автомобили снова начнут отвоевать свои позиции. По нашим прогнозам, к концу года в целом на рынке их доля может достичь 55%, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Отмечается, что в июле доля отечественных автомобилей в выдачах ВТБ выросла сразу более, чем на 10 пп – до 20,5%. Самой популярной маркой стала Lada. Доля господдержки в общем объеме выдач в настоящее время превышает 20%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются от 1,4% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет.

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