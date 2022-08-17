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Происшествия17 августа 2022 13:06

В центре Таганрога произошел пожар в пиццерии

Площадь горения составила 2 квадратных метра
Ангелина СКИБА
На месте происшествия работали 4 человека, была задействована 1 единица техники

На месте происшествия работали 4 человека, была задействована 1 единица техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 августа в центре Таганрога произошел небольшой пожар в местной пиццерии. Это возгорание уже потушили, сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, все произошло на Петровской, 57 - в помещении загорелся кондиционер. Очевидцы сразу же позвонили в экстренную службу.

Площадь горения составила 2 квадратных метра. На месте от МЧС работали 4 человека, была задействована 1 единица техники. Пострадавших нет.

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