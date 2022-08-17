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Происшествия17 августа 2022 13:35

Ростовчане нашли на пустыре мешок, от которого шел странный запах, и проявили редкую бдительность

И решили, что произошло преступление
Анна ШИЛЯЕВА
О подозрительной находке ростовчане заявили в полицию

О подозрительной находке ростовчане заявили в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростова проявили небывалую бдительность, обнаружив на пустыре около улицы Осеняя странный мешок из белых простыней. От него исходил зловонный запах, а размер мешка с содержим соответствовал телу человека, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Вот прохожие и решили, что внутри – труп. Сами подходить к мешку не стали, вызвали наряд полиции.

Правоохранители оперативно прибыли на место. Как оказалось, в мешке находился труп животного. Предварительно, козы или собаки. Останки направили на экспертизу.

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