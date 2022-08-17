В Ростовской области из аварийного жилья переселили более 6,3 тыс. человек

Расселение жителей из аварийного фонда должно завершиться раньше срока. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области больше 6,3 тысячи жителей переселили в новые квартиры из аварийного жилья. Об этом 17 августа сообщили на сайте регионального правительства.

Всего с 2019 по 2022 год в донском регионе планируется расселить 6860 граждан из 123,26 тысячи квадратных метров аварийного фонда. На сегодняшний день в новых квартирах проживают 6337 человек из 119,01 тысячи квадратных метров.

В области расселяют фонд, который был признан аварийным в период 2012-2016 годы. Завершить расселение планируют в 2023 году, что раньше положенного срока. За это время планируется осуществить переселение 8490 жителей. Также, в Ростовской области активно ведется расселение из фонда, который признан аварийным с 2017 года. Источником финансирования выступает областной и местные бюджеты.

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