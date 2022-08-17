В Ростовской области потушили природный пожар, полыхавший двое суток

Борьбу с огнем вели 530 человек, а также еще 200 добровольцев Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Усть-Донецком районе Ростовской области потушили природный пожар, который полыхал почти двое суток. Об этом днем 17 августа сообщили в пресс-службе управления МЧС.

- В 14:30 пожар был ликвидирован, - рассказали в ведомстве.

Всего, по данным экстренной службы, огонь прошел площадь в 331 га. На месте происшествия работали 530 человек, было задействовано 122 единицы техники, в том числе использовали авиацию. Известно, что пожар повредил 32 постройки, 15 из которых были жилыми. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб от стихии.

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