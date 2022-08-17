Волонтеры и депутат гордумы посетили с подарками проходящих в Ростове лечение детей из ЛНР

Магомед Дарсигов подарил семьям из ЛНР современный телевизор. Фото: предоставлено героем публикации.

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Магомед Дарсигов и волонтеры «Единой России» подарили двум семьям из Луганской народной республики, проходящим лечение в «Областной детской клинической больнице», телевизор с приставкой для цифрового телевидения.

- Выяснил, что деткам для прохождения лечения надо будет находиться в нашем городе долго, - отметил Магомед Дарсигов. - Сразу задал себе вопрос «А как они смогут проводить досуг и получать информацию?». И принял решение подарить семьям современный телевизор с приставкой для просмотра цифрового телевидения.

Отдельный подарок вручили шестилетнему Вениамину: он получил сертификат на приобретение квадрокоптера, о котором он давно мечтал.

Ранее при поддержке донского волонтерского центра «Единой России» семьям из Луганской народной республики была обеспечена возможность долговременного проживания в непосредственной близости к детскому медучреждению. После чего об их истории узнал парламентарий. Семьи были рады новой встрече с волонтерами, а парламентарию выразили благодарность за ценные подарки.

- Конечно, внимание нам очень приятно, - рассказала мама Вениамина Наталья. - И спасибо большое за подарки. Когда чувствуешь такую поддержку, то и трудности преодолевать легче.

Добавим, с 20 февраля текущего года на базе Ростовской региональной приемной «Единой России» действует Центр правовой помощи для граждан, эвакуированных из Донбасса. Сюда уже обратились свыше 3,5 тысячи человек. Опыт его организации заимствовали несколько десятков регионов, куда прибывают эвакуированные из Донбасса.