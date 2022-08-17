В Ростовской области с 17 по 19 августа ожидаются ливни и шквалистый ветер

На Дону объявили штормовое предупреждение Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца суток 17 августа, а также 18 и 19 августа местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Жителей Дона просят быть очень внимательными и осторожными. Лучше не подходить близко к деревьям, вывескам, легким мачтам и другим слабоукрепленным конструкциям.

Приближаться к оборванным проводам опасно для жизни. Если во время стихии в доме происходят перепады электричества, нужно сразу же выключать из сети все приборы. При любых экстренных происшествиях следует звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 и 18 августа в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение (подробности)