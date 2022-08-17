В Ростовской области с 17 по 19 августа ожидаются ливни и шквалистый ветер

На Дону объявили штормовое предупреждение
Фото: Иван МАКЕЕВ
До конца суток 17 августа, а также 18 и 19 августа местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС.
Жителей Дона просят быть очень внимательными и осторожными. Лучше не подходить близко к деревьям, вывескам, легким мачтам и другим слабоукрепленным конструкциям.
Приближаться к оборванным проводам опасно для жизни. Если во время стихии в доме происходят перепады электричества, нужно сразу же выключать из сети все приборы. При любых экстренных происшествиях следует звонить по номеру «112».
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