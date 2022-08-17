Кроме Василия Голубева в состав совета вошли главы органов власти еще из восьми субъектов. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в новый состав совета при президенте по развитию местного самоуправления России. Об этом 17 августа сообщили на сайте регионального правительства.

Новый состав данной структуры утвержден указом президента. Совет будет возглавлять Владимир Путин. Его главная задача - вносить приоритетные предложения по развитию местного самоуправления.

Напомним, в совет входят руководители федеральных органов власти, главы субъектов РФ, городов и районов. Кроме Василия Голубева членами совета стали руководители органов власти восьми регионов.

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