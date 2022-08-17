В Ростове разрешили подготовить проект планировки нового жилого комплекса на Текучева

В планах компании Арташеса Арутюнянца — строительство домов, поликлиники, школы и детского сада. Фото: сайт ФК "Ростов".

Администрация Ростова разрешила частной компании, учрежденной президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем, подготовить проекты планировки и межевания территории для строительства нового жилого комплекса на улице Текучева. Соответствующее постановление подписал ростовский градоначальник Алексей Логвиненко.

Застроить решено участок в следующих границах: Текучева – 14-я Линия – Шолохова – Энергетиков – Варфоломеева – Театральный. Но сначала в течение года будут подготовлены проекты планировки и межевания.

Ранее компания президента футбольного клуба «Ростов» обратилась к администрации Ростова-на-Дону с просьбой изменить границы зоны ПО-2 для нескольких участков на улице Текучева, 370.

В настоящий момент на территории площадью 7,8 гектаров расположены склады. В планах компании — строительство многоквартирных домов, поликлиники на 100 посещений в смену, школы на 300 мест и детского сада на 100 мест. На первых этажах будут размещены магазины, а также отделения связи и банков. В новом ЖК смогут жить около 1,9 тысячи человек.

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