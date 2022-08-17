В Ростовской области прокуратура заставила сельские администрации расчистить свалки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области прокуратура заставила администрации сельских поселений Милютинского района расчистить свалки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что в разных селах есть порядка семи стихийных свалок, на которые местные администрации не обращали никакого внимания. Там были свалены в кучи твердые коммунальные отходы и ветки деревьев. Прокуратура внесла главам администраций представления и направила постановления о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

- По итогам рассмотрения актов реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, свалочные очаги ликвидированы, территория приведена в надлежащее состояние, - отмечается в сообщении.

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