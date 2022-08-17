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Происшествия17 августа 2022 17:37

15-летняя девочка пострадала в массовом ДТП под Батайском

На трассе столкнулись две иномарки и отечественный автомобиль
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
15-летняя девочка пострадала в массовом ДТП под Батайском.

15-летняя девочка пострадала в массовом ДТП под Батайском.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, около часа дня на Северном подъезде к Батайску. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Ford Mondeo слишком близко подъехал к попутной машине Lada Largus под управлением 64-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение, а отечественный автомобиль по инерции влетел еще и в едущий впереди Volkswagen Polo, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.

В аварии пострадала 15-летняя пассажирка Lada Largus. Ей оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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Оба пострадавших были госпитализированы.