15-летняя девочка пострадала в массовом ДТП под Батайском. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, около часа дня на Северном подъезде к Батайску. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Ford Mondeo слишком близко подъехал к попутной машине Lada Largus под управлением 64-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение, а отечественный автомобиль по инерции влетел еще и в едущий впереди Volkswagen Polo, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.

В аварии пострадала 15-летняя пассажирка Lada Largus. Ей оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое водителей пострадали в столкновении большегрузов в Ростовской области.

Оба пострадавших были госпитализированы.