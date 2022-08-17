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Общество17 августа 2022 18:37

После проверки прокуратуры цимлянская администрация занялась ремонтом детских площадок

Все они находятся на территории детских садов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
После проверки прокуратуры цимлянсая администрация занялась ремонтом детских площадок.

После проверки прокуратуры цимлянсая администрация занялась ремонтом детских площадок.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Цимлянская администрация после вмешательства прокуратуры занялась ремонтом детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что на детских площадках, которые находятся на территории пяти детских садов, есть множество дефектов, которые угрожают безопасности детей. Например, там отсутствует ударопоглощающее покрытие. В администрации долго не обращали внимание на то, что площадки находятся в ненадлежащем состоянии.

- Прокуратурой руководителю отдела образования администрации района внесено представление, - отмечается в сообщении.

В настоящее время все детские игровые площадки уже отремонтированы.

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Проблема была решена после вмешательства прокуратуры.