После проверки прокуратуры цимлянская администрация занялась ремонтом детских площадок

После проверки прокуратуры цимлянсая администрация занялась ремонтом детских площадок. Фото: Андрей АБРАМОВ

Цимлянская администрация после вмешательства прокуратуры занялась ремонтом детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что на детских площадках, которые находятся на территории пяти детских садов, есть множество дефектов, которые угрожают безопасности детей. Например, там отсутствует ударопоглощающее покрытие. В администрации долго не обращали внимание на то, что площадки находятся в ненадлежащем состоянии.

- Прокуратурой руководителю отдела образования администрации района внесено представление, - отмечается в сообщении.

В настоящее время все детские игровые площадки уже отремонтированы.

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Проблема была решена после вмешательства прокуратуры.