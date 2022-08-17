В Ростовской области два водителя пострадали в ДТП после аварийной остановки на трассе

В Ростовской области двое водителей пострадали в ДТП после аварийной остановке на трассе. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области на трассе случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, около восьми часов вечера на Южном подъезде к Ростову-на-Дону. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus врезался в попутную машину Kia Optima под управлением 37-летнего шофера. После столкновения оба водителя вышли из авто, но не выставили знаки аварийной остановки. В это время 38-летний мужчина за рулем иномарки Hyundai Solaris ехал Восточному шоссе и влетел в остановившийся Ford Focus, который от сильного удара отбросило на стоящих на дороге водителей.

В результате аварии пострадали владельцы автомобилей Ford Focus и Kia Optima. Обоих мужчин госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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