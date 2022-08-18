В донском хуторе отремонтируют внутрипоселковую дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отремонтируют дорогу в одном из местных хуторов. На эти нужды планируется потратить более 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Сусатского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 25 августа. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом участка внутрипоселковой автомобильной дороги на улице Озерной от дома № 13 до дома № 19, а также от дома № 25 до дома № 48 в хуторе Костылевка Семикаракорского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря нынешнего года.

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Средства выделят из регионального и местного бюджетов.