23-летнего таганрожца заподозрили в крупном сбыте наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В таганрогский отдел полиции поступил звонок. Человек на том конце провода сообщил, что видел у себя под окном парня, который, по всей видимости, прятал наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники незамедлительно отреагировали на поступившую информацию и выехали на место происшествия. Там им удалось задержать 23-летнего дончанин, который ранее уже был судим за хранение наркотиков. Но в этот раз он занялся сбытом - у него обнаружили 16 свертков, перемотанных изолентой, внутри которых лежали пакетики с белым порошком. Общая масса их составляла 21,29 грамма. Молодой человек объяснил, что продажу вел через интернет-магазин при помощи тайников-закладок.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере», - рассказали в полиции.

Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В настоящее время он находится под стражей в ожидании суда.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.