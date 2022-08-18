В Шахтах иномарка сбила на "зебре" 17-летнего пешехода. Фото: ГИБДД по РО.

В Шахтах иномарка сбила подростка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, около восьми часов вечера на улице Индустриальной в районе дома № 2 "А". По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не пропустил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате этого подросток оказался под колесами авто.

В аварии парень получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.18 КРФ об АП "Непредоставление преимущества в движении пешеходам", - рассказали в ведомстве.

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Обоих мужчин доставили в больницу.