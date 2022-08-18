За сутки границу Ростовской области пересекли 20,5 тысячи человек

Переселенцев из ЛНР и ДНР расселяют в пунктах временного размещения. Фото: Артур СЕЛИМОВ

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан, сообщает пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

Переселенцев из ЛНР и ДНР расселяют в пунктах временного размещения, где им оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детям и взрослым беженцам из Донбасса передали гуманитарную помощь и подарки

Отдельный подарок получила женщина, ставшая мамой уже в эвакуации (подробнее)