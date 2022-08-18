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Общество18 августа 2022 6:42

За сутки границу Ростовской области пересекли 20,5 тысячи человек

Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Переселенцев из ЛНР и ДНР расселяют в пунктах временного размещения.

Переселенцев из ЛНР и ДНР расселяют в пунктах временного размещения.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан, сообщает пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

Переселенцев из ЛНР и ДНР расселяют в пунктах временного размещения, где им оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь.

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