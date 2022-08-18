Чиновник прекратит работу в должности с завтрашнего дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Заревский покинул пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам экономики, сообщают власти.

- Сити-менеджер Алексей Логвиненко освободил от должности заместителя главы администрации с 19 августа. Исполняющим обязанности назначена директор департамента экономики Полина Коростиева, - рассказали в городской мэрии.

Напомним, Сергей Заревский работал в администрации с марта 2022 года. До этого - с 2000 по март 2022 года - специалист трудился в компаниях «Агрохимсоюз», «Агрохимия» и «Метракомбанк». Был депутатом городской думы V, VI и VII созывов, возглавлял комиссию по инвестициям, малому предпринимательству и торговле.

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