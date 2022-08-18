В Ростовской области нашли место первого боя курсантов с фашистскими захватчиками

Земля еще хранит свидетельства военного лихолетья. Фото: группа в VK поискового отряда «Миус-Фронт»

В Ростовской области нашли место первого боя ростовских курсантов с фашистскими захватчиками. Эту территорию уже исследуют, сообщили в социальных сетях представители отряда «Миус-Фронт».

- Искали поле боя батареи бойцов Ростовского артиллерийского училища, которые первыми приняли на себя удар танковой армии Клейста. Просканировали местность с высоты и обнаружили старую дорогу, находившуюся под контролем ребят-курсантов и капониров их орудий. Также отыскали ямы, где, возможно, лежат погибшие защитники нашей земли, - рассказали поисковики.

По выделенному участку специалисты прошли с металлоискателем - техника показала участки с бронебойными зарядами, частями Винтовок Мосина и пробитыми деталями орудийных прицепов.

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Фотографии и рассказ о находке опубликовали поисковики отряда «Миус-Фронт» (подробности)