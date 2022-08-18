В ближайшие часы Ростовскую область накроют дожди с грозами

Средняя температура днем составит от +26 до 31 градуса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 18 августа, Ростовскую область накроет непогода - местами в регионе пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Об этом говорится в оперативном суточном прогнозе управления МЧС.
- В отдельных районах возможен сильный дождь. Ветер будет западным и юго-западным около 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-14 м/с, - предупредили спасатели.
Добавим, средняя температура днем составит от +26 до 31 градуса, по югу и востоку донского края обещают до +34 градусов.
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