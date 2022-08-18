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Общество18 августа 2022 8:58

В ближайшие часы Ростовскую область накроют дожди с грозами

Ветер будет западным и юго-западным около 5-10 м/с
Ангелина СКИБА
Средняя температура днем составит от +26 до 31 градуса

Средняя температура днем составит от +26 до 31 градуса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 18 августа, Ростовскую область накроет непогода - местами в регионе пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Об этом говорится в оперативном суточном прогнозе управления МЧС.

- В отдельных районах возможен сильный дождь. Ветер будет западным и юго-западным около 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-14 м/с, - предупредили спасатели.

Добавим, средняя температура днем составит от +26 до 31 градуса, по югу и востоку донского края обещают до +34 градусов.

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