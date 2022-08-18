В Ростовской области с 2012 по 2022 годы проводится «Всеобуч по шахматам»

С 2017 года в проекте «Всеобуч по шахматам» начали участвовать дошкольники. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2012 года по 2022 годы в Ростовской области в рамках внеурочной деятельности реализуется уникальный проект «Всеобуч по шахматам», в рамках которого обучение прошли более 300 тысяч детей. Об этом рассказал рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- Благодаря занятиям по шахматам дети учатся логически рассуждать, развивают в себе способности к аналитике и привыкают стратегически мыслить, - пояснил первый заместитель губернатора. - С 2012 по 2022 годы в рамках «Всеобуча по шахматам» обучение прошли более 300 тысяч ребят.

Уже после первого года занятий учащиеся могут продолжить обучение в шахматных секциях, действующих на базе школ. А с 2017 года в проекте «Всеобуч по шахматам» начали участвовать и воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

Также с 2012 по 2021 годы в донском регионе реализовывался проект «Всеобуч по плаванию». За это время более 160 тысяч детей освоили базовые навыкам плавания и теперь могут держаться на воде без вспомогательных средств.

В 2022 году министерством образования Ростовской области был подготовлен новый проект «Плавание для всех» для обучающихся 2-4-х классов по 36-часовой программе курса внеурочной деятельности. Программой обучения предусмотрены 26 часов практических занятий в бассейне. Реализация этого проекта позволит Ростовской области сохранить лидирующие позиции по обучению школьников плаванию.

С 2016 года в Ростовской области реализуется проект «Самбо – в школу». Так, в общеобразовательных организациях региона в 2021-2022 учебном году самбо занимались около 2,5 тысячи обучающихся.

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