В Ростовской области на 3,9% стали чаще пользоваться электричками

Маршрутная сеть в донском пригородном железнодорожном сообщении состоит из 8 направлений. Фото: сайт минтранса Ростовской области.

В Ростовской области зафиксирован рост пассажиропотока в электричках. Так, в первом полугодии 2022 года число отправленных пассажиров составило порядка 4,1 миллиона человек, что на 3,9 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует региональный минтранс.

- Жители охотно пользуются электричками как альтернативой автотранспорта, – отметил министр транспорта Владимир Окунев. – Это хорошая тенденция, так как железнодорожный транспорт помогает снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Ростовской агломерации.

Сейчас маршрутная железнодорожная сеть Ростовской области состоит из 8 направлений. Наиболее популярные из них: Ростов – Сальск. Ростов – Таганрог, и Ростов – Лихая. Пассажироперевозки сегодня осуществляют 134 пригородных поезда.

Помимо основных электропоездов в Ростовской области действуют и специальные. Так, поезд Ростов – Ейск, назначенный с 11 июня по выходным и праздничным дням, уже перевез 5,5 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост пассажиропотока составил 50%. 9 мая и на период с 11 июня по 24 сентября 2022 года на участке Ростов–Таганрог-пассажирский запущен поезд на паровозной тяге, который уже перевез 3,6 тысячи пассажиров.

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