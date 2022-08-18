В Шахтах водителя «ВАЗа» зажало в салоне после столкновения с автобусом

Столкнулись «ВАЗ 2104» и пассажирский «Вектор». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Шахтах на улице Маяковского водителя легковушки зажало в салоне после столкновения с рейсовым автобусом. Это случилось днем 18 августа, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- 29-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2104» выехал на встречную полосу в запрещенном месте и врезался в пассажирский «Вектор», - рассказали в ведомстве.

В общественном транспорте, который двигался по маршруту «ДК Мешковой - терминал поселка Первомайский», никто не пострадал. Владельца отечественной легковушки с места происшествия увезла скорая помощь.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося - все еще неизвестно, из-за чего «ВАЗ» резко повело в сторону. Машина могла потерять управление по совершенно разным причинам.

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Это произошло утром 18 августа (подробности)