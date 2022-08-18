В Ростове простились с мужчиной, которого расстрелял на Береговой житель Московской области

В Ростове похоронили убитого на набережной мужчину Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове накануне, в среду, 17 августа, семья прощалась с 50-летним горожанином, которого жестоко убили в центре города.

Как рассказал старший сын убитого Роман, семья не знает, из-за чего вспыхнул конфликт с 33-летним приезжим из Московской области.

- Но точно, не из-за политики. Отец никогда не говорил о ней, - поясняет Роман.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в ростовчанина незнакомец выстрелили четыре раза. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемого задержали в этот же вечер. 17 августа его арестовали. В военном гарнизонном суде Ростова пояснили, что в СИЗО злоумышленник пробудет до 14 октября.

Если суд признает вину мужчины, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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