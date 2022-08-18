Ростовчан отправили в тюрьму за то, что они хотели отнести приставам и полицейским миллионы рублей

В Ростовое огласили приговор мужчинам, которые собирались стать посредниками во взятке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ростовский областной суд огласил приговор троим мужчинам, которые обвинялись в посредничестве во взятке. Попытку совершить преступление пресекли сотрудники ФСБ.
По версии следствия, трое приятелей собирались помочь знакомому, чье имущество было арестовано.
Так, злоумышленники предлагали стать посредниками во взятке, и передать семь миллионов 700 тысяч рублей полицейским и приставам. Но о намечающейся афере узнали силовики.
- На основании материалов ФСБ в отношении троих мужчин завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.
Во время расследования доказать причастность к преступлению должностных лиц органов правоохраны не удалось.
В районном суде Аксая одного из злоумышленников приговорили к четырем годам тюрьмы, второго отправили в колонию на три с половиной года, а третьего – на два с половиной года.
Осужденные пытались обжаловать приговор, но Ростовский областной суд оставил апелляционную жалобу без изменений.
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