Ростовчан отправили в тюрьму за то, что они хотели отнести приставам и полицейским миллионы рублей

В Ростовое огласили приговор мужчинам, которые собирались стать посредниками во взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский областной суд огласил приговор троим мужчинам, которые обвинялись в посредничестве во взятке. Попытку совершить преступление пресекли сотрудники ФСБ.

По версии следствия, трое приятелей собирались помочь знакомому, чье имущество было арестовано.

Так, злоумышленники предлагали стать посредниками во взятке, и передать семь миллионов 700 тысяч рублей полицейским и приставам. Но о намечающейся афере узнали силовики.

- На основании материалов ФСБ в отношении троих мужчин завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Во время расследования доказать причастность к преступлению должностных лиц органов правоохраны не удалось.

В районном суде Аксая одного из злоумышленников приговорили к четырем годам тюрьмы, второго отправили в колонию на три с половиной года, а третьего – на два с половиной года.

Осужденные пытались обжаловать приговор, но Ростовский областной суд оставил апелляционную жалобу без изменений.

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