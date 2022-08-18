В Кубке России футбольному клубу «Ростов» достались непростые соперники

Ростовские футболисты попали в группу «C», где играют московское «Динамо», грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» встретится в Кубке России с довольно непростыми соперниками. Накануне состоялась жеребьевка, в которой определилась схема матчей.

Ростовские футболисты попали в группу «C», где играют московское «Динамо», грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Команды сыграют 6 матчей в два круга. Сейчас из всех участников группы лишь «Ростов» и «Динамо» имеют Кубок России в качестве среди трофея.

Так, «желто-синие» стали победителями турнира в 2014 году под руководством Курбана Бердыева. С тех пор у «Ростова» начался футбольный ренессанс, клуб завоевал доверие своих фанатов. Чаще всего становились столичные клубы ЦСКА и «Спартак».

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