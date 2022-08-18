В Ростове на 16 лет колонии осудили экстремиста, который готовил теракт

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону экстремист получил 16 лет колонии строгого режима и штраф в 205 тысяч рублей. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, приговор задержанному вынесли сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе мужчина ответил за участие в запрещенной организации и подготовку теракта.

Как пояснили в суде, мужчина, находясь в Кабардино-Балкарии в 2021 году, разместил в социальных сетях видео с оправданием терроризма, а немного позже - в сентябре того же года - злоумышленник связался с боевиками «ИГ»* и принес присягу. Тогда же он изготовил взрывное устройство.

Мужчину поймали, когда он переносил опасную технику в «тайник». После этого, уже во время следствия, выяснилось, что бандит успел снять на камеру несколько зданий, принадлежащих властям и полиции Черкесска.

«ИГ»* - запрещенная в России террористическая организация

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Сейчас расследование нарушения продолжается (подробности)