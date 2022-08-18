В Ростове в рамках акции «Собери ребенка в школу» дети из малообеспеченных и многодетных семей получают помощь

В Ростове-на-Дону секретарь Ворошиловского местного отделения партии «Единая Россия» Раджив Мирзалиев подарил многодетной семье Коваленко, где воспитывается пять детей, школьные наборы.

Представитель партии привез ребятам необходимые для школы наборы и канцелярские принадлежности.

- Мы хотим, чтобы как можно больше семей ощущали радость в связи с предстоящим новым учебным годом, - отметил секретарь Ворошиловского отделения партии. – Важно, чтобы дети, приходя в школьные кабинеты, имели все, что требуется для обучения.

Как уточнил Раджив Мирзалиев, при выборе рюкзаков он учитывал пожелания детей - ведь с этой вещью ребенку ходить как минимум год. Он также подарил специальные комплекты дошкольниками, которые еще только готовятся к предстоящей учебе.

По словам многодетной мамы Кристины Коваленко, для ее семьи приобрести все это было бы непросто. Она выразила благодарность за проявленное внимание.

Добавим, в этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передает также детям в ПВР, на Донбасс и освобожденные территории. В целом в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных семей по всей стране.