С начала 2022 года четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

250 тысяч российских пенсионеров с начала 2022 года стали получать пенсию на карту ВТБ. Всего за 7 месяцев на счета пенсионеров было перечислено более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Пенсионерам, получающим выплаты на карту банка, оказывается финансовая помощь и ежемесячно начисляется 7% годовых на остаток до 100 тысяч рублей по счету. Люди старшего поколения имеют возможность снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии, а их счета и карты бесплатно страхуются на случай мошеннических действий.

Уже около 11 тысяч клиентов стали получать пенсию на карту банка, воспользовавшись сервисом по переводу пенсии в приложении и на сайте банка. Около 80 тысяч пенсионеров оформили заявление на перевод в отделениях банка.

- В рамках концепции семейного капитала мы создаем удобные сервисы для всех членов семьи, - рассказала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Инна Земан. - Для каждой категории клиентов мы запустили специальные условия поддержки, в том числе для людей старшего поколения. Тем, кто получает пенсию на карту банка, мы предлагаем разовую финансовую помощь и сопоставимый с доходностью по депозитам процент по текущему счету. Сотни тысяч наших клиентов пожилого возраста уже пользуются преимуществами такого сотрудничества. И мы видим, что их число стабильно растет.

Как отмечают в банке, стратегия развития семейного капитала направлена на адресную поддержку населения и объединяет комплекс продуктов и сервисов, актуальных на всех этапах семейной жизни – от рождения ребенка до выплаты пенсии. В рамках концепции банк предлагает собственные финансовые и нефинансовые меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения.

С 2021 года банк оформил бесплатную страховку от действий мошенников для 1,3 миллиона клиентов, получающих пенсию или детские выплаты на карту банка.

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