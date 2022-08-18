Число больных алкоголизмом в Ростовской области сократилось

Каждый житель Ростовской области в прошлом году приобрел чуть больше 4 литров алкоголя. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области на диспансерном наблюдении состоят более 35 тысяч пациентов, больных алкоголизмом. В 2021 году число таких пациентов было на 6 тысяч больше. Об этом сообщает «ФМ-на-Дону» со ссылкой на Ростовский областной наркодиспансер.

Как показывает статистика, каждый житель Ростовской области в прошлом году приобрел чуть больше 4 литров алкоголя.

- Отмечается многолетнее динамичное снижение болезненности по алкоголизму и алкогольным психозам, - пишет издание. - За последние 3 года общее количество таких больных на Дону уменьшилось на 1,7%.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2021 год, Ростовская область стала далеко не самым пьющим среди регионов России. От причин, обусловленных алкоголем, в 2021 году на Дону умер 281 человек. В то время, как в Краснодарском крае — 866 человек, в Республике Крым — 615 человек, а в Волгоградской области — 243 человека. Меньше всего от алкоголя в ЮФО умерло в Республике Калмыкия — 38 человек, и в Астраханской области — 57 человек.

Для сравнения, в Москве и Подмосковье от причин, связанных с алкоголем, за год скончались 7 704 человек. Отметим, что всего за 2021 год в России от болезней, связанных с алкоголизмом, умерло 47 393 человека.

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