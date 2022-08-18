22 августа жителям Ростовской области раздадут три тысячи лент с триколором

Акцию проведут во всех муниципалитетах региона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

22 августа, в День Государственного флага, донские волонтеры раздадут 3 тысячи лент с триколором. Эту акцию проведут во всех муниципалитетах Ростовской области, сообщают власти.

- Государственный флаг - один из символов единства нашего народа, истории и светлого будущего нашей любимой страны. Мы все бережно чтим историю, традиции и нерушимые ценности нашего государства и передаем их молодому поколению, - сказал председатель комитета по молодежной политике Александр Никиточкин.

Добавим, в Ростове-на-Дону в честь праздника проведут концерт. Торжество состоится в парке имени Горького, начало в 18:30. Гостям представят программу «От войны к миру» в поддержку специальной операции, также военные вместе с представителями патриотического движения развернут 25-метровый флаг России.

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