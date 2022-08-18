Ростовский психологический театр Сабины Шпильрейн показал первые два спектакля

Первый спектакль посвящен философской сказке Линор Горалик «Агата возвращается домой». Фото: сайт горадминистрации Ростова.

В Ростове-на-Дону психологический театр имени известного психоаналитика Сабины Шпильрейн, некогда жившей в донской столице, представил сразу два спектакля. Об этом сообщает пресс-служба ростовской администрации.

Первый спектакль посвящен философской сказке Линор Горалик «Агата возвращается домой». Сценический вариант этого художественного произведения представил театр РГУПСа Universum. Второй театральной постановкой стал спектакль «Лечение словом» по пьесе Кристофера Хэмптона о зарождении психоанализа.

Именно на этом тексте основан сценарий фильма «Опасный метод», в котором ростовчанку Сабину Шпильрейн играет Кира Найтли. Открытие спектакля посетили актеры арт-пространства «Если бы». Инициатором создания театра стала предприниматель, меценат и руководитель галереи NNN Нина Войнова.

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