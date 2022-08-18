В отношении задержанным возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове 24-летний парень и 22-летняя девушка подожгли машину сотрудника ОВД. После преступления молодые люди начали скрываться, но позже их все равно задержали. Об этом рассказали в донском управлении МВД.

По данным ведомства, подозреваемые наблюдали за парковкой у здания полиции и выбрали автомобиль «Тойота Королла» с буквой «Z». Спустя время они вернулись на место, облили моторный отсек машины горючей смесью и подожгли. Пара записала свое преступление на видео, а после скрылась с места происшествия.

— После преступления фигуранты отправились в соседний регион, чтобы скрыться от ответственности. Вернувшись в Ростов-на-Дону, несколько дней они скрывались в лесистой местности, где и были задержаны сотрудниками полиции, — рассказали в управлении.

На допросе задержанные объяснили, что за поджог они получили 15 тысяч в виде криптовалюты. Записанное видео они отправили в чат сервиса мгновенного обмена сообщениями. Оба фигуранта знали, что работают на канал, который управляется из Украины приверженцами неонацистской идеологии. Там были призывы к поджогам транспорта и другим преступлениям в отношении российских органов власти.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении.

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