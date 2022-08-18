В Ростовской области прокуратура подала в суд на чиновников из-за плохих дорог

Выбоины и ямы нашли на проезжей части Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменске-Шахтинском чиновники ответили перед судом за плохие дороги. Теперь все недочеты они обязаны оперативно исправить, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, разбирательства начали после проверки. Во время объезда выяснилось, что проезжая часть в переулках Крупской и Коммунистичеком не соответствует нормам, а также имеет ямы и выбоины.

Участки дорог требовали обновления. Качество асфальта напрямую угрожало жизни и здоровью людей - как водителей, так и пешеходов. Однако никто не спешил исправлять ситуацию, именно поэтому сотрудники надзорного ведомства обратились в суд. Теперь работа по исправлению нарушений находится под контролем.

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