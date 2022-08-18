Видео из притона в ночном клубе распространили в Ростовской области

Был ли рейд на самом деле, неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Видеоролик, который был якобы снят в одном из клубов Ростова-на-Дону, распространился в сети. Сейчас его активно обсуждают жители донского региона.

Судя по кадрам, в темное помещение с музыкой ворвались мужчины в форме. Они скомандовали всем лечь на пол лицом вниз, потребовали тишины и направились прямиком к владельцу заведения. На этом съемка завершилась.

Авторы видео утверждают, что в клубе проходила проверка. Причины этого мероприятия не называются.

Был ли рейд на самом деле, неизвестно. В пресс-службе донского управления МВД сообщили, что пока уточняют ситуацию.

В свою очередь пользователи сети уже высказали разные версии о причинах случившегося. Люди сошлись во мнении, что если «клуб прикроют, его участники, вероятно, будут собираться где-то в другом месте».

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Сам блогер не знал, что мероприятие не было согласовано (подробности)