Военнослужащим теперь доступен сервис по покупке ипотечного жилья в несколько кликов. Фото: предоставлено пресс-службой банка

Возможности нового цифрового сервиса по военной ипотеке, который позволяет оформить сделку дистанционно со смартфона, продемонстрировал ПСБ банк на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Цифровая военная ипотека доступна для клиентов ПСБ - участников накопительно-ипотечной системы (НИС). Даже со смартфона можно выбрать одну из программ военной ипотеки и подать заявку онлайн, а получить ответ уже через пять минут.

Причем вся процедура до полного расчета по сделке – осуществляется онлайн и для нее не нужно посещать банковский офис.

Документы передаются через защищенные каналы связи, а подписать их в смартфоне можно с электронной цифровой подписью.

- ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса и лидер военной ипотеки формирует новый стандарт обслуживания на этом рынке, внедряя новейшие технологии, способные повысить доступность жилищного кредитования для российских военнослужащих, - заметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц. - Благодаря совместной работе с нашими партнерами - ФГКУ «Росвоенипотека» и крупнейшими застройщиками, мы успешно протестировали и внедрили цифровые сервисы, позволяющие оформить военную ипотеку и приобрести жилье полностью в режиме онлайн, и предложили эту услугу для военнослужащих-участников НИС.

Теперь военнослужащий может приобрести квартиру в новостройке в любом регионе страны, быстро и безопасно заключив сделку в Интернете, не покидая место несения службы. В банке работает единый центр обслуживания – здесь собраны все цифровые сделки по военной ипотеке - от подачи ипотечной заявки до регистрации имущественных прав в Росреестре.

- Внедрение онлайн-технологий является одним из приоритетов развития накопительно-ипотечной системы как современной формы социальной поддержки военнослужащих, - подчеркнул руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев. - В то же время, учитывая специфику НИС, особое внимание уделяется безопасности использования данных военнослужащих в Интернете и их защиты. Результатом нашей совместной работы с банком стал реально работающий механизм удаленного оформления документов, который позволяет военнослужащим значительно уменьшить затраты времени и денег на оформление сделки.

НАША СПРАВКА

ПСБ является лидером рынка военной ипотеки с объемом портфеля почти в 90 млрд рублей. За все время действия программы ипотеку от ПСБ получили около 70 тысяч военнослужащих, в том числе рефинансировавших кредиты, оформленные ранее в других банках.