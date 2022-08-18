В Ростовской области мужчину заподозрили в смертельной поножовщине

Пострадавший ножевой раной умер в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 47-летнего мужчину заподозрили в пьяной поножовщине со смертельным исходом. Предполагаемого бандита уже взяли под стражу, ведется разбирательство, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Предварительно, 10 августа задержанный в состоянии опьянения поссорился с 39-летним знакомым. Мужчины ругались на лестничной клетке, и в какой-то момент в ход пошел нож. Пострадавший получил удар в живот и умер в больнице, - рассказали в Следкоме.

Добавим, все это произошло в Донецке Ростовской области. Дело завели по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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