Донским бизнесменам предложили поучаствовать в опросе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Донская торгово-промышленная палата предложила местным бизнесменам поучаствовать в опросе «Бизнес-барометр страны». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Предприниматели оценят положение бизнеса в условиях нынешней экономики. Они ответят на вопросы о существовании возможных барьеров из-за введения санкций и поделятся своими мыслями об условиях дальнейшего развития предпринимательской деятельности и мерах поддержки.

- Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионе, и оно будет учтено. Мы будем тщательно анализировать результаты опроса в рамках проведения антикоррупционного мониторинга, а далее на этой основе принимать адресные меры поддержки предпринимателей, - отметил министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Олег Жеухин.

Опрос будет проводиться до 31 августа 2022 года. Бизнесмены смогут пройти его на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти предложили ростовчанам оценить городскую транспортную систему.

Горожанам необходимо будет ответить всего на несколько вопросов.