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Общество18 августа 2022 18:25

"Голая и смешная" парочка обескуражила жителей Александровки

Ростовчане предположили, что мужчина и женщина были крайне пьяны
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
"Голая и смешная" парочка обескуражила жителей Александровки. Фото: "Александровка. Ростов-на-Дону".

"Голая и смешная" парочка обескуражила жителей Александровки. Фото: "Александровка. Ростов-на-Дону".

В Ростове мужчина и женщина среднего на вид возраста предстали обнаженными перед жителями Александровки. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Очевидцы рассказали, что им против воли пришлось наблюдать на газоне пару абсолютно раздетых ростовчан. Они сфотографировали мужчину и женщину и опубликовали снимок в соцсети.

- Сегодня среди белого дня пришлось наблюдать шоу "Голые и смешные", а ещё и пьяные. Эта пара уже не первый раз отличилась... Просто стыдоба, - написал автор фото.

Пользователи предположили, что пара была не просто пьяна, а очень пьяна. Кто-то и вовсе предложил вызывать в таких случаях полицию, чтобы они фиксировали происходящее как мелкое хулиганство.

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