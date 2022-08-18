"Голая и смешная" парочка обескуражила жителей Александровки. Фото: "Александровка. Ростов-на-Дону".
В Ростове мужчина и женщина среднего на вид возраста предстали обнаженными перед жителями Александровки. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.
Очевидцы рассказали, что им против воли пришлось наблюдать на газоне пару абсолютно раздетых ростовчан. Они сфотографировали мужчину и женщину и опубликовали снимок в соцсети.
- Сегодня среди белого дня пришлось наблюдать шоу "Голые и смешные", а ещё и пьяные. Эта пара уже не первый раз отличилась... Просто стыдоба, - написал автор фото.
Пользователи предположили, что пара была не просто пьяна, а очень пьяна. Кто-то и вовсе предложил вызывать в таких случаях полицию, чтобы они фиксировали происходящее как мелкое хулиганство.
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