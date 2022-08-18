В Ростове федеральный автодилер принял решение закрыть салон Skoda. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове федеральный автодилер Fresh Auto принял решение о закрытии в донской столице салонов Renault и Skoda. Руководство компании будет уменьшать площади выставочных центров и за счет этого расширит пространство для складов, и дальше торговля будет идти уже на принадлежащем компании маркетплейсе. Об этом сообщает издание "Город N" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На интернет-площадке потенциальные покупатели смогут найти как собственные авто компании, так и партнерские машины. Руководство посчитало, что на данный момент это очень выгодно, так как завоз авто из Европы сейчас идет только с помощью частников, которые пользуются параллельным импортом, в отличие от крупных поставщиков, для которых эта возможность остается недоступной.

Компания откажется от двух площадок в Ростове на улице Шолохова, 237 и 247. В этом месте располагаются автоcалоны Renault и Skoda.

- В связи с тем, что на данный момент модели бренда Renault дилерам не поставляются, а наши запасы авто закончились, принято решение отказаться от площади шоурума на улице Шолохова. Объемы бренда Skoda, которые еще есть в наличии, будут перемещены на площадку нашей компании в Аксае, где расположены шоурумы сразу нескольких брендов, и осуществляется продажа авто с пробегом, - рассказали в пресс-службе автодилера.

Позже компания немного изменила свое решение и решила отказаться только от салона Skoda. Сервис Renault будет продолжать свою работу, пока не будут распроданы остатки.

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