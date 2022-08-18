МФК "Ростов" одержал победу в товарищеском матче с командой "Спартак-Донецк". Фото: МФК "Ростов".

Мини-футбольный клуб «Ростов» активно ведет подготовку к новому сезону PARI-Высшей лиги. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Сегодня футболисты сыграли первый товарищеский матч. Противником донского клуба под руководством Сергея Абрамова стала команда "Спартак-Донецк". Игра завершилась со счетом 5:1.

- До старта чемпионата наша команда еще проведет контрольные матчи, - отметило руководство клуба.

Первый матч сезона PARI-Высшей лиги МФК «Ростов» проведет на домашней арене КСК «Экспресс». Игра назначена на 13:00 3 сентября. Футболисты сразятся с командой «Саратов-Волга».

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