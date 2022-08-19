Ворошиловский отдел образования ищет подрядчика для перевозки школьников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове один из районных отделов образования ищет подрядчика, который будет заниматься перевозкой школьников. На эти нужды планируется потратить более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен отделом образования Ворошиловского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 25 августа. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется перевозкой учащихся младших классов из 15 районных школ. Он должен будет довозить их до водно-оздоровительного комплекса, а затем в обратном направлении.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Согласно тексту документации, выбранному подрядчику предстоит осуществлять перевозку на протяжении 122 дней.

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